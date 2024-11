Theo Hernandez a Sky: «Ho fatto una grande partita, sono felice di essere capitano. Abbiamo visto il miglior Leao». L’intervista

Theo Hernandez ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria del Milan contro il Real Madrid al Bernabeu per 1-3.

L’ANALISI – «Penso che non è per nulla facile vincere qua, abbiamo fatto una grande partita in entrambe le fasi. All’inizio come ha detto il mister in conferenza non ero al meglio fisicamente e mentalmente. Ora sto bene e oggi ho fatto una grande partita».

CAPITANO – «La cosa più importante non è essere capitano in questa partita o nelle altre, sono felice di averla sempre. Dobbiamo continuare a lavorare e pensare alla partita di sabato che è molto importante».

LEAO – «Come tutti sappiamo Leao non stava nel suo migliore momento ma lo abbiamo aiutato tutti i giorni e oggi abbiamo visto il miglior Leao, quello che vogliamo vedere tutti i giorni».

OCCASIONE NEL SECONDO TEMPO – «L’ho presa un pò male, può succedere. Mi dispiace».

DIFESA DA RIPETERE – «Non lo so se possiamo giocare sempre così, credo che il mister ha preparato benissimo la partita, sapevamo che Vinicius era fortissimo e Musah ed Emerson Royal hanno fatto una grandissima partita. Poi tatticamente per il futuro dovete chiederlo al mister».