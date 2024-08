Theo Hernandez CARICA il Milan in vista dell’esordio col Torino: il post social del francese – FOTO

Theo Hernandez CARICA il Milan in vista dell’esordio col Torino: il post social del francese in vista del match di domani

Intervenuto sui propri profili social, Theo Hernandez, terzino sinistro del Milan, ha voluto caricare tutto l’ambiente rossonero in vista dell’esordio in campionato in programma domani sera a San Siro contro il Torino.

L’obiettivo del club rossonero, oltre a quello di disputare una buona Champions League, sarà quello di conquistare la seconda stella.