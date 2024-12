Theo Hernandez Milan, rossoneri preoccupati! Quel dato può incidere sul mercato, cosa è successo

Theo Hernandez Milan, il valore di mercato del terzino rossonero è calato di 10 milioni di euro: è il dato più basso dal 2021

Momento complicato per Theo Hernandez, il cui rinnovo resta un tema molto caldo nel calciomercato Milan.

Come dimostrano i nuovi dati di Transfermarkt pubblicati dal sito lo scorso 18 dicembre: secondo quanto riportato oggi Hernandez vale 50 milioni di euro. Non è poco ma è un calo di 10 milioni rispetto alle stesse misurazioni fatte sei mesi fa a giugno. Inoltra il valore di Theo non scendeva così in basso dal 2021 quando a giugno si era attestato sui 50 milioni e a dicembre era sceso fino a 48 milioni. Il Milan prende nota.