Theo Hernandez già carico per la nuova stagione! Il MESSAGGIO social del terzino francese ai tifosi – FOTO

Stasera il Milan scenderà in campo contro il Torino a San Siro nella sfida valevole per la prima giornata del campionato di Serie A. Intervenuto sul proprio profilo X, Theo Hernandez ha voluto mandare un messaggio a tutti i tifosi rossoneri per la nuova stagione che sta per iniziare.

THEO HERNANDEZ – «Back in action» ha scritto il francese.