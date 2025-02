Condividi via email

Theo Hernandez Milan, il retroscena di mercato raccontato oggi! Segui tutte le ultimissime sulla squadra rossonera e non solo

Nel corso dell’ultima sessione di calciomercato si è parlato di un interessamento del Como per Theo Hernandez. Il presidente del club lombardo ha parlato a Sky Sport di questo tentativo per il terzino del Milan e non solo:

LE PAROLE – «Volevamo ingaggiare Theo Hernandez e Marcus Rashford nell’ultima sessione di calciomercato, ma hanno rifiutato le nostre offerte. Di solito ci rispondono che vogliono vincere la Champions».