Theo Hernandez Milan, fissato il prezzo dell’eventuale cessione: due top club sul francese. La situazione del terzino sinistro

Theo Hernandez è nel mirino di due top club nonostante la sua stagione deludente, fino a questo momento, al Milan. In base a quanto riferito dal calciomercato.com, infatti, sul francese ci sono il Manchester United che cerca un rinforzo in quella zona di campo, ma non è da scartare nemmeno l’ipotesi di un ritorno al Real Madrid.

Il prezzo fissato dal mercato Milan per l’eventuale cessione non sarebbe più equivalente agli 80 milioni chiesti in estate, ma 50.