Theo Hernandez Milan, l’elogio di Fonseca è da brividi: «Il migliore al mondo!». L’estratto dalla conferenza stampa

Paulo Fonseca, tecnico del Milan, ha tenuto oggi la conferenza stampa di presentazione al match contro la Juventus. Di seguito un piccolo estratto su Theo Hernandez.

HEO HERNANDEZ – «Theo Hernandez è per me il miglior terzino sinistro del mondo, penso che sia stata una questione di adattamento. Lui sta imparando cose che sono importanti, mi sembra più motivato e concentrato che mai. Questo è un segnale importante per averlo al miglior livello».