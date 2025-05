Theo Hernandez Milan, l’annuncio di Joao Felix fa sognare i tifosi! La confidenza del francese è una sentenza sul futuro

Theo Hernandez Milan, c’è l’annuncio di Joao Felix sul futuro del terzino: il francese ha confidato al portoghese di voler rimanere a Milanello

Intervistato da Francesco Letizia su Sportitalia, Joao Felix ha dato questo parere su Leao e questa importante novità sul calciomercato Milan relativa al futuro di Theo Hernandez:

PAROLE – «Non abbiamo mai giocato contro quando ero al Benfica, in prima squadra, solo nel settore giovanile. Ci siamo conosciuti invece nella Nazionale Under 21 per la prima volta. Mi ricordo, invece, una partita in Under 17, che se avessimo vinto la partita contro lo Sporting saremmo stati campioni. E invece vinsero loro e Rafa fece uno, o due gol mi pare. Me lo ricordo perfettamente perché abbiamo perso il campionato. È stata quella la prima volta che ho sentito parlare di Rafa Leao. L’ho conosciuto qui, non ci eravamo mai incontrati prima. La verità è che una bravissima persona, vado molto d’accordo con lui, è super divertente. Condividiamo un sacco di cose che ci piacciono. Ovviamente gli ho chiesto com’è il Milan, e mi ha raccontato meraviglie di questo club, sta tanto bene qua».