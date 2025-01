Theo Hernandez, possibile record in Milan Parma: diventerebbe l’unico nei top 5 campionati europei

Theo Hernandez mette nel mirino un nuovo record in maglia rossonera. Il francese può riuscirci in Milan Parma

Theo Hernandez ha da poco superato Paolo Maldini nella classifica dei difensori più prolifici della storia del Milan. Il terzino francese potrebbe siglare un altro record a stretto giro e la gara di Serie A contro il Parma potrebbe essere una ghiotta occasione.

Servendo un assist nel match di San Siro in programma domani, salirebbe a quota 3 gol + 3 assist in campionato, diventando così l’unico difensore a toccare quota 3+3 per sei anni consecutivi. Attualmente, a quota cinque anni come lui, c’è Hakimi.