Theo Hernandez Milan, si va verso la cessione: Ibrahimovic ha questa idea!

Theo Hernandez Milan, Zlatan Ibrahimovic potrebbe concedere il via libera alla cessione in estate

Come riportato da Fabrizio Romano sul proprio profilo di X, le parole di Moncada ieri sera prima di Bologna-Milan danno un indirizzo preciso al calciomercato Milan della prossima estate. Il dirigente rossonero ha chiaramente spiegato come il club non possa permettersi di perdere calciatori a zero.

Il Milan in questo senso deve stare attento alla situazione di Theo Hernandez, in scadenza a giugno del 2026. Ibrahimovic avrebbe già discusso a dicembre di una cessione del ragazzo in estate: il rinnovo appare lontanissimo.