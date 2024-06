Theo Hernandez Milan, DUE strade per il futuro: cosa FILTRA dalle sue parole rilasciate in conferenza stampa con la Francia

Le dichiarazioni che arrivano dal ritiro della Francia, rilasciate da Theo Hernandez sul proprio futuro, sono destinate a far parlare molto, oltre che a preoccupare i tifosi milanisti e i dirigenti del calciomercato Milan. Il terzino non ha chiuso le porte ad un suo possibile addio, spiegando come la sua decisione verrà presa al termine dell’Europeo.

Il giornalista Daniele Longo, intervenuto su X, spiega come la volontà del francese sia quella di restare in rossonero con un importante rinnovo di contratto. Qualora tale rinnovo non arrivasse, allora il calciatore chiederebbe di andare via.