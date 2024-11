Theo Hernandez Milan, quale cura per riavere il terzino al top? Spunta un’idea che devono valutare insieme a Fonseca e alla società

Theo Hernandez, come confermato da Deschamps nei giorni scorsi, è in difficoltà nel Milan per motivi fisici e mentali. Secondo il Corriere dello Sport la cura per riavere il terzino al top potrebbe essere il turnover.

L’idea che Theo Hernandez dovrebbe valutare insieme a Fonseca e alla società sarebbe quella di rifiatare nelle partite sulla carta più semplici per giocare i big match o le sfide decisive. Quel ch è certo è che il Milan ha bisogno di ritrovare il terzino al top.