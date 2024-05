Theo Hernandez Milan, spunta la NOTIZIA che fa esultare il popolo rossonero! Futuro a Milanello? La situazione

Theo Hernandez-Milan, al momento non ci sono assolutamente offerte per il terzino francese: permanenza più vicina?

Come riportato da Daniele Longo, nonostante le tante indiscrezioni degli ultimi giorni, nel calciomercato Milan c’è calma piatta assoluta per quanto riguarda la situazione relativa a Theo Hernandez, terzino francese in scadenza a giugno del 2026.

Al momento infatti non sono arrivate offerte coi rossoneri che hanno fissato il prezzo ad 80 milioni di euro e che comunque stanno lavorando alacremente per estendere, con adeguamento, il contratto dell’ex Real Madrid.