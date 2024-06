Theo Hernandez Milan, Pellegatti: «Ho questa speranza. Se è una questione di soldi…». Le parole del giornalista

Nelle ore in cui la permanenza di Theo Hernandez al Milan appare piuttosto incerta, Carlo Pellegatti esprime la propria opinione nell’intervista rilasciata a TVPlay.

THEO COME LAUTARO – «Spero che Theo Hernandez non vada altrove. Posso anche prendere 100 milioni da lui, prendo altri due giocatori da 40, ma non saranno unici come Theo. E’ un giocatore unico, anche se deve essere più continuo. Spero che il Milan si ‘Lauterizzi’, che deriva da Lautaro Martinez, e che aumenti il monte ingaggi. Se c’è da dare 7-8 milioni da Theo, li diano. Se è una questione di soldi. Se non lo è, allora la questione è un’altra. Ai giocatori vanno dati anche grandi compagni per vincere, altrimenti vanno via. Mbappé cercava qualcos’altro»