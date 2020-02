Theo: un patrimonio, ecco quanto vale il terzino arrivato in estate

Il valore dello spagnolo è triplicato, ora il suo cartellino vale 60 milioni

Theo Hernandez: un rendimento pazzesco da quando è entrato a far parte del gruppo. Un treno in corsia. Tecnica e grande velocità a palla al piede. Giocatore di grande qualità. Maldini ha vinto la scommessa. Fiducia ripagata subito. Pioli sorride e si gode il francese.

Vietate plusvalenze: il Milan ora deve blindarlo

Vale moltissimo il cartellino del calciatore. La società non ha intenzione di cederlo, ma dovesse continuare a questi livelli di certo le offerte non mancheranno. Serve una clausola per blindarlo a Milano in fretta.