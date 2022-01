ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Theo Hernandez ha rilasciato qualche dichiarazione a The Athletic sul cambiamento del ruolo del terzino. L’estratto dell’intervista

Theo Hernandez ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di The Athletic. Un estratto delle sue dichiarazioni.

RUOLO DEL TERZINO – «I terzini non sono come Totti, Zidane o Kakà, ma al giorno d’oggi il calcio sta cambiando e il ruolo del terzino si sta alzando sempre di più all’interno del campo. Io stesso mi considero anche un playmaker. Mi piace aiutare la squadra con gol e assist, mi rende felice. Ma la cosa importante alla fine è vincere le partite. Sto ancora lavorando per questo motivo sulla fase difensiva: un terzino deve prima difendere che attaccare. Pian piano, sto migliorando: sono ancora giovane e ho ancora molti anni di carriera davanti».

L’INTERVISTA COMPLETA