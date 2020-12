Theo Hernandez, Hakimi, Cuadrado… lo Scudetto si gioca sulle corsie

Questa prima parte di campionato ha evidenziato come la differenza per lo Scudetto la faranno gli esterni di difesa

Mai come quest’anno, la corsa Scudetto sembra più un Gran Premio di Formula 1. Da Theo Hernandez fino ad Hakimi passando per Cuadrado e Spinazzola. Il primo posto lo si gioca “in pista”.

E Milano, per dirla in gergo automobilistico, sembra il box Mercedes. La doppia H Hakimi-Hernandez è una delle sfide nelle sfide più affascinanti tra due dei terzini più forti d’Europa. 4 gol e 4 assist per il marocchino, 4 e 3 per il francese. Al netto dell’espulsione nel match con la Fiorentina, Juan Cuadrado è stato di sicuro una delle note più positive per la poco convincente Juve di Pirlo. Senza segnare nessun gol, ma con già 9 assist all’attivo (4 in Serie A, 5 in Champions League) è di sicuro un fattore nel gioco bianconero. Non vogliamo escludere da questa griglia Leonardo Spinazzola, 1 gol e 3 assist, spina nel fianco di chiunque sfidi la Roma quest’anno. Adesso per tutti c’è un piccolo pit stop, per poi tornare nel 2021 a sprintare sul campo.