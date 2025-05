Theo Hernandez, festeggia la vittoria in Genoa-Milan: il messaggio

Condividi via email

Theo Hernandez festeggia l’ennesima vittoria del Milan ottenuta in rimonta! Questo il messaggio del terzino francese

Theo Hernandez festeggia il successo ottenuto in Genoa-Milan in rimonta, l’ennesima in Serie A, grazie alla rete di Rafael Leao e all’autogol di Frendrup.

«Una vittoria in rimonta. +3! Sempre Milan», così Theo che sta trovando buone prestazione come esterno a tutta fascia nel nuovo 3-4-2-1 scelto da Sergio Conceicao in questo periodo.