Theo Hernandez da record: solo un terzino in Europa meglio di lui

Il Milan si gode uno strepitoso Theo Hernandez. Solamente un terzino in Europa ha fatto meglio di lui dall’inizio della scorsa stagione

Theo Hernandez continua a scavare i solchi sulla fascia sinistra del Milan. Il terzino rossonero si sta confermando come uno dei migliori al mondo. Dall’inizio della scorsa stagione, solo Ramy Bensebaïni del Mönchengladbach (8) ha segnato più gol del francese (7) tra i difensori dei top-5 campionati europei.

Per lui si tratta del 20° gol in Serie A, gli ultimi tre sono tutti arrivati in gare interne, è la seconda rete contro lo Spezia nel torneo – solo a Venezia e Parma ha segnato di più nella massima serie (entrambi tre).