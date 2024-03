Theo Hernandez Bayern Monaco e non solo, cresce la fila: TUTTE le squadre interessate al terzino del Milan

Cresce la fila per Theo Hernandez, e non può essere altrimenti quando si continuano a sfornare prestazioni sempre più convincenti. Sul terzino del Milan non ci sarebbe soltanto il Bayern Monaco.

Accanto ai bavaresi (che l’hanno messo nel mirino come sostituto ideale di Alphonso Davies) ci sarebbe anche il PSG, oltre alle big di Premier League. Attenzione anche alla Spagna, lì dove verosimilmente lo stesso Real Madrid e il Barcellona potrebbero farci un pensierino. A riportarlo è la Gazzetta.