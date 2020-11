The Guardian – A che serve un vice-allenatore quando hai Ibrahimovic?

The Guardian, Ibrahimovic è stato l’assoluto protagonista nella trasferta di ieri contro il Napoli: Pioli, a cosa serve un vice se hai Ibra?

Secondo quanto raccontato da il The Guardian, Zlatan Ibrahimovic continua ad occuparsi degli affari del Milan mettendo la faccia e soprattutto i piedi del primato in classifica dei rossoneri. La vittoria di ieri contro il Napoli lascia sicuramente come strascico l’infortunio di Zlatan, ma anche la consapevolezza che il Milan è una squadra attualmente da titolo capace di vincere in una trasferta difficile anche senza il proprio allenatore.

Ma, come ironizza il giornale britannico, a cosa serve un vice per Pioli quando si ha Zlatan Ibrahimovic?