Thauvin titolare questa sera in Champions. Villas Boas: «Conto su di lui»

Florian Thauvin, obiettivo del Milan per le prossime sessioni di calciomercato, non ha ancora rinnovato il proprio contratto con il Marsiglia (scadenza 2021) ma sarà titolare in Champions contro l’Olympiacos.

Queste le parole del tecnico dei francesi André Villas-Boas: «Spero che possa iniziare bene questa competizione, visto che ha iniziato bene questa stagione. Penso anche che abbia bisogno di fare un passo avanti e mostrare un po ‘di più. È anche una competizione in cui i dettagli contano molto, devi essere attento a tutte le situazioni, non puoi rilassarti. Se la Ligue 1 è ancora il suo giardino, spero che possa mostrare lo stesso livello in Champions League. Penso che sia molto motivato. Siamo tutti motivati ​​a partire bene. Conto su di lui per fare una bella partita. È molto bravo ad inizio stagione e questo può fare la differenza domani».