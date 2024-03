Terza Maglia Milan 2024/25: arriva lo SPOILER su come potrebbe essere – FOTO

Terza Maglia Milan 2024/25: arriva lo SPOILER su come potrebbe essere la divisa del prossimo anno. L’anticipazione di FootyHeadlines

Continuano le anticipazioni date dal sito FootyHeadlines su quelle che saranno le divise del Milan per la stagione 2024/25: adesso è la volta della terza maglia. Ecco uno spoiler su come potrebbe essere il terzo kit, che verrà presentato ufficialmente in estate.

La nuova terza maglia rossonera 2024-2025 sarà di colore grigio. Sarà un grigio moderno, che richiamerà la terza divisa rossonera della stagione 2003-2004.