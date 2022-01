ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Terremoto Foggia: Zeman si dimette per colpa di Mastour? Il tecnico boemo potrebbe lasciare i satanelli

Come racconta il Corriere dello Sport è in atto un vero proprio terremoto in casa Foggia. Dopo il ko interno col Latina il presidente Canonico ha esonerato su due piedi il ds Pavone.

Ora rischia anche Zeman che starebbe meditando e dimissioni. All’origine della clamorosa frattura anche divergenze di mercato: ieri era allo Zaccheria in tribuna l’attaccante Hachim Mastour, ex talento del Milan, scelta del presidente bocciata da Pavone e dal boemo a fine gara.