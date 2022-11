Tempo effettivo al Mondiale? Le parole di Valentini

Valentini, ex dirigente della FIGC, ha analizzato l’utilizzo del tempo effettivo a Qatar 2022: rischioso introdurlo anche in Serie A

Ai microfoni di TMW Radio, Antonello Valentini ha parlato così del tempo effettivo:

«Ho letto le dichiarazioni di Collina, non condivido che si debba essere rigorosi solo ai Mondiali. Forse si vuole aprire uno scenario diverso, è un assaggio di un progetto di tempo effettivo, tenendo conto che oggi una partita di calcio si gioca per 57-58 minuti rispetto ai 90. Bisogna porsi comunque un problema per il rispetto del pubblico, il tema va affrontato. La FIFA non può essere rigorosa solo per i Mondiali, alla fine si deve rivolgere a tutto il movimento. Inserire il tempo effettivo vuol dire avere anche un tavolo di cronometristi come nel basket. Il rischio è che diventi tutto macchinoso e snaturi il gioco del calcio».