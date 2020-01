Todibo non è ancora convinto e non vuole lasciare definitavamente il Barcellona. Il francese chiede il controriscatto in favore dei blaugrana

Un’operazione che sembrava quasi conclusa, Jean Claire Todibo non è ancora convinto. Il centrale blaugrana non vuole lasciare definitivamente Barcellona perché non vorrebbe perdere un’occasione, quella di sostituire Gerard Pique. Passano gli anni e lo spagnolo potrebbe non rappresentare più una sicurezza a livello fisico per la difesa del Barca. Con Lenglet che si è assicurato il posto da titolare questa stagione e Umtiti che di certo non è una prima scelta del tecnico Valverde, potrebbe a breve liberarsi un posto e Todibo non vorrebbe perdere questo treno in modo definitivo.

Con il Milan si parla di un prestito con diritto di riscatto, ma il francese, propenso a un trasferimento a Milano per la seconda parte della stagione, avrebbe chiesto un controriscatto in favore del Barcellona, in modo tale da permettere ai catalani di mantenerne il controllo. Massara, come già anticipato prima del match contro la Sampdoria, potrebbe virare su altri nomi, uno su tutti, Simon Kjaer. E intanto il Barca lo convoca per la supercoppa in Arabia Saudita.