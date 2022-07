Tecnico Club Brugge: «De Ketelaere? Vediamo se partirà o meno…». Le parole di Carl Hoefkens

Carl Hoefkens ha parlato di Charles De Ketelaere dopo la vittoria del Club Brugge. Ecco le parole del tecnico del club belga:

«De Ketelaere? Non posso lamentarmi della sua mentalità in allenamento, era pronto per giocare e volevo portarlo con noi ma devo fare delle scelte. Se partirà? Vediamo cosa succede...»