Tecca: «Lotta per il secondo posto? Sarà un duello appassionante»

Massimo Tecca è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare della situazione di classifica in Serie A e più in particolare della vivissima lotta Champions:

«La lotta per il secondo posto adesso è l’obiettivo più interessante del campionato. Sarà un duello appassionante tra Milan, Juventus e Atalanta. Il Milan è apparso un po’ appannato nelle ultima gara mentre la Juventus in crescita con il Napoli».