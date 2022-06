Team of the Season Fifa 22: presenti 4 rossoneri – VIDEO

Ci sono 4 giocatori del Milan nel team of the season di Fifa 22 per la stagione 2021-22. Ecco di chi si tratta

Ci sono 4 giocatori del Milan nel team of the season di Fifa 22 per la stagione 2021-22. Si tratta di Maignan, Theo Hernandez, Tonali e Leao.

Il club rossonero tramite il proprio account social ha fatto i complimenti ai suoi calciatori