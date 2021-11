Tatarusanu super: il riconoscimento da parte di FIFA 22

Ciprian Tatarusanu ha conquistato tutti domenica sera con il rigore parato a Lautaro Martinez nel derby. Ecco la EA che cosa ha fatto

Effetto Ciprian Tatarusanu nei giorni che stanno seguendo il derby. Il portiere del Milan ha salvato i rossoneri parando il rigore a Lautaro Martinez ma, oltre a questo, è da quando ha sostituito Maignan che l’estremo difensore rumeno si sta rendendo protagonista di prestazioni importanti.

In seguito a questo, la EA Sports, nel suo celebre gioco FIFA 22, ha inserito Tatarusanu nel Team Of The Week (TOTW) con un overall di 81. Il suo valore base parte da 77. Ecco il tweet del Milan che glorifica la parata del portiere nel derby e il suo inserimento nella formazione della settimana.