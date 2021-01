Tatarusanu non fa rimpiangere Donnarumma, prestazione eccellente

Tatarusanu ha disputato un’eccellente gara ieri contro l’Inter, non facendo per nulla rimpiangere Gianluigi Donnarumma

Tatarusanu è stato protagonista in positivo ieri per i rossoneri, salvando tre quattro volte la porta con interventi prodigiosi. Una prestazione sublime quella dell’ex Fiorentina, ieri contro l’Inter, non facendo rimpiangere l’assenza per squalifica di Gianluigi Donnarumma.

Dopo un inizio non così brillante nelle prime sfide e un ambientamento ancora acerbo, l’estremo difensore rossonero si è letteralmente riscattato e ora ha consolidato pienamente il diritto di essere secondo portiere alle spalle del fenomeno classe 1999, un bel colpo a zero per Maldini e Massara.