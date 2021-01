Tatarusanu, un portiere da Milan risponde da campione. Altra grande prova

Tatarusanu le prova tutte per fermare gli attacchi nerazzurri e ci riesce, serata grandiosa malgrado i goal subiti, sui quali è senza colpe

Tatarusanu le prova tutte per fermare gli attacchi nerazzurri e ci riesce, serata grandiosa malgrado i goal subiti, sui quali è senza colpe. Gazzetta dello sport lo premia come migliore in campo tra i rossoneri: “Para di tutto, fa miracoli, cede soltanto su tiri da fermo”.

VOTO 8- “Non c’è Donnarumma- si legge- però non se ne accorge nessuno. Se il Milan è fuori non è certo per il suo portiere che si oppone a tutto e tutti: le parate su Lukaku (2), Sanchez e Lautaro sono da applausi. Risponde anche ad Hakimi e Kolarov. Niente può sul rigore e sulla punizione perfetta di Eriksen. A un certo punto- prosegue la rosea– la pressione dell’Inter è insostenibile. Tatarusanu migliore in campo. Magra consolazione, perché vincono gli altri”.