Tatarusanu e Tonali fuori dalla lista Uefa, ma c’è una soluzione

I nuovi acquisti rossoneri Tatarusanu e Tonali al momento non rientrano nella lista Uefa valida per la prossima gara. Contro lo Shamrock Rovers i due giocatori non dovrebbero essere convocati, a meno che il Milan non decida di inserirli in lista 24 ore prima dell’inizio del match. Ecco il commento di Peppe Di Stefano su Sky Sport:

«Il Milan questo pomeriggio sarà impegnato nell’amichevole con il Brescia, i rossoneri si sono comunque allenati perché c’è la necessità di mettere minuti nelle gambe in vista dell’impegno contro lo Shamrock Rovers. Sarà una partita in gara unica e in caso di vittoria i rossoneri saranno poi impegnati in una partita casalinga. Nella lista UEFA non figurano né Tatarusanu né Tonali ma, 24 ore prima della partita contro gli irlandesi, i loro nomi potranno essere inseriti nell’elenco».