Tassotti ricorda Atene ’94: «La spavalderia del Barca ci diede la carica»

Mauro Tassotti, ex difensore rossonero, ha ricordato la storica finale di Champions ad Atene nel ’94 vinta per 4-0 contro il Barcellona. Queste le sue parole durante la videochat organizzata dal Milan insieme a Massaro:

«Ricordo che le parole di Cruijff e l’atteggiamento del Barcellona non avevano fatto altro che darci ulteriore carica. Cruijff è stato un idolo per me. Mi ricordo che eravamo in camera con Paolo (Maldini, ndr) e dicevamo: ‘Ma questi che fanno? Son pazzi veramente a dire certe cose e a fare la foto con la coppa’. Arrivammo in campo veramente con una grande carica. Le amichevoli invece erano state un disastro e credo che fino a 3-4 giorni prima della partita Capello non sapesse veramente chi schierare lì in mezzo».