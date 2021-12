Tassotti: «Scudetto al Milan? Dipende da loro. Se la giocheranno»

Mauro Tassotti ha parlato anche di Scudetto e delle possibilità del Milan, nel corso di un’intervista con Sky Sport. Le sue parole

Intervistato da Sky Sport, Mauro Tassotti ha parlato della sfida tra Genoa Milan. Le parole del secondo allenatore di Shevchenko, su vari temi caldi in casa rossonera, tra cui anche lo Scudetto.

SCUDETTO – «Hanno più chances dal campionato, che dipende molto da loro; in Champions dipende anche da Porto Atletico. Sono stati bravi a mantenere viva la speranza e non è detto che non ci riescano veramente. Possono battere il Liverpool a San Siro, credo che il Milan da affrontare non sia facile per nessuno e a Oporto può arrivare un risultato favorevole. Per lo scudetto devono essere bravi a rimanere attaccati e giocarsela alle ultime con Inter, Napoli e basta, non penso che le altre rientreranno».

