Tassotti Milan, sui possibili rimpianti: «Sono stato 17 anni al Milan e sono contento così. Spiace solo per una cosa»

Tassotti Milan, le parole dello storico vice allenatore rossonero sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport

Mauro Tassotti ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, ex giocatore di Lazio e Milan, ha vissuto una carriera da vice allenatore. Queste le sue parole:

RIMPIANTO NON AVER FATTO IL PRIMO ALLENATORE? – «Sono stato 17 anni al Milan e sono contento così. Spiace per l’esperienza vissuta al Genoa con Sheva, perché è una bella piazza e avremmo potuto fare un bel lavoro, ma ci sono stati tanti errori. Anche da parte nostra, forse non siamo stati capaci di trasmettere i nostri valori e i nostri progetti».