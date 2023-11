Taremi Milan, un top club della Premier piomba sull’iraniano: le ultime

L’attaccante del Porto, Mehdi Taremi, è ancora nel mirino del calciomercato del Milan da questa estate: si inserisce un club della Premier

Mehdi Taremi resta tra gli obiettivi del calciomercato Milan per l’attacco, dopo essere stato vicinissimo alla firma con i rossoneri in estate. Per l’attaccante del Porto c’è anche l’interesse dell’Inter ma, le pretendenti non finiscono qua.

Come riferisce Teamtalk, anche il Manchester United sarebbe pronto ad inserirsi nella corsa al calciatore.