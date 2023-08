Taremi Milan, i rossoneri restano in corsa ma c’è un ostacolo: ecco quale

Il nome di Mehdi Taremi è uno di quelli sondati dal Milan per completare il proprio reparto offensivo: le ultime dal Portogallo

Il Milan continua la propria ricerca di un attaccante da regalare a Stefano Pioli per completare il reparto offensivo: in tale ottica, un nome che resta caldo è quello di Mehdi Taremi, soprattutto dopo che l’Inter ha virato su Arnautovic.

Come riferisce dal Portogallo il Correio da Manha, l’attaccante del Porto è seguito adesso soltanto dal Milan e dal Tottenham (alla ricerca di un sostituto di Kane). L’operazione sarebbe complicata per i rossoneri per un motivo: il prezzo fatto dai portoghesi di 30 milioni di euro. Cifra che il club meneghino non sarebbe disposta ad investire, visto che deve ancora completare gli acquisti di un terzino sinistro e di un difensore centrale.