Il vice Giroud sarà Taremi? Il Milan è in cerca dell’occasione di mercato per questi ultimi giorni. In tal senso pronta l’offerta per l’attaccante del Porto.

Secondo quanto riportato da O Jogo i rossoneri sarebbero pronti ad offrire 15 milioni più 3 di bonus per il giocatore.