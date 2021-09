Tardelli: «Se vinci un Europeo, puoi conquistare anche un Mondiale»

Tardelli, Grosso, Materazzi e Collovati analizzano le prospettive dell’Italia di Roberto Mancini: ecco le parole dei 4 grandi ex

Parola ai grandi ex dell’Italia. Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, si parte con Marco Tardelli:

«Lo dico per esperienza: dopo una grande vittoria, provi a vincere qualcosa di ancora più grande. L’appagamento è degli stupidi, non mi pare che i ragazzi lo siano. E hanno una motivazione in più: quasi tutti giocano nel nostro campionato, che sicuramente non è il migliore, dunque provare a dimostrare di essere i migliori contro il resto del mondo può essere una spinta straordinaria. Esagerato pensare di poter vincere anche il Mondiale? E perché? Se vinci un Europeo non puoi vincere anche un Mondiale? La Spagna lo ha fatto, mi pare. Non è stato facile, ma vuol dire che si può. Mancini avrà uno Zaniolo in più e magari altri giovani da valutare: lui spesso li ha visti prima degli altri ed è uno che, se serve, sa cambiare. Così, se anche dovesse perdere per strada qualche pezzo – può sempre succedere, e sicuramente non mi riferisco a Chiellini – avrà chi potrà sostituirli».