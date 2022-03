Tardelli: «Scudetto? Milan in una posizione migliore, non c’è una favorita». Le sue parole dall’evento United for the heart

Marco Tardelli durante l’evento ‘United for the heart’ ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla lotta scudetto. Ecco la sue parole:

SCUDETTO – «Lo scudetto? Non c’è una favorita, è un campionato strano dove ogni squadra cambia il proprio rendimento di settimana in settimana. Diciamo che il Milan è in una posizione migliore in virtù dei tre punti di vantaggio. Se credo alla rimonta della Juventus? Lo scudetto lo vedo difficile, ma penso che possa arrivare terza. Nella sfida contro l’Inter in virtù della serie di risultati utili positivi consecutivi può anche essere favorita, ma niente è detto. Come ho detto ogni domenica può capitare qualsiasi cosa. Il calo dell’Inter? Possono capitare. Sono usciti dalla Champions League in maniera dignitosa e la sconfitta nel derby ha lasciato il segno. Allegri l’allenatore giusto per la rinascita della Juventus? Io sono da sempre un tifoso di Allegri».