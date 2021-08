Tanti auguri a Gianni Rivera: la leggenda rossonera compie 78 anni

Gianni Rivera compie 78 anni. L’ex centrocampista del Milan, campione d’Europa con la Nazionale Italiana e Pallone d’Oro nel 1968, ha vissuto 19 stagioni in rossonero conquistando 3 Scudetti, 4 Coppe Italia, 2 Coppe dei Campioni, 2 Coppe delle Coppe e 1 Coppa Intercontinentale.

La società rossonera ha omaggiato la sua leggenda con un tweet.

Happy plus one to a Rossoneri legend: Gianni Rivera 🎉

Tanti auguri a una leggenda rossonera: Gianni Rivera 🎂#SempreMilan pic.twitter.com/yl5zjLM1YL

— AC Milan (@acmilan) August 18, 2021