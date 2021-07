Tanti auguri ad Adami: la centrocampista del Femminile compie 29 anni

Tanti auguri a Greta Adami. La nuova centrocampista del Milan Femminile, arrivata dalla Fiorentina, compie oggi 29 anni. Gli auguri social del Milan alla giocatrice.

Happy 29th birthday to our new midfielder Adami, it's Greta to have you here! 🎂🎈#FollowTheRossonere #SempreMilan pic.twitter.com/OirOQx9E2x

— AC Milan (@acmilan) July 30, 2021