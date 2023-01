Tanti auguri a Lazetic: l’attaccante rossonero compie 19 anni

Marko Lazetic compie 19 anni. Il club rossonero ha fatto gli auguri al proprio attaccante con un messaggio social

Marko Lazetic compie oggi 19 anni. Il post di auguri sui social del club rossonero per il proprio attaccante classe 2004. In questa stagione al Milan ha messo a segno 5 gol in 8 partite con la Primavera di Abate. In prima squadra è sceso in campo per i minuti finale del match contro la Cremonese.