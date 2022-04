Taibi: «Ora il pallone scotta ma il Milan sta facendo un grande campionato»

Massimo Taibi, ex portiere del Milan, ha analizzato l’andamento del Milan in questo campionato: le sue dichiarazioni

Ospite di Milan Tv, Massimo Taibi ha parlato del rendimento del Milan in questo campionato:

«L’incaglio del Milan è casuale anche perchè la squadra crea veramente tanto. E’ un momento in cui non si è fortunati o bravi a concretizzare ma la squadra è forte. Il Milan sta facendo un campionato importante e in quest’ultime partite, il pallone diventa più pesante».