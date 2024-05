Tabellone Coppa Italia 2024/2025, TUTTI gli accoppiamenti del Milan: possibile derby in semifinale!

Tabellone Coppa Italia 2024/2025, TUTTI gli accoppiamenti: possibile derby in semifinale! Ai quarti invece…

La Lega Serie A ha ufficializzato i criteri degli accoppiamenti per la Coppa Italia 2024/2025 col tabellone che sarà ufficializzato agli inizi di luglio. Al Milan è associato il numero 3 visto che il numero 1 è la Juventus per aver vinto l’ultima edizione della competizione. Il 2, invece, all’Inter per la vittoria dello Scudetto.

Nel tabellone stilato, i rossoneri potrebbero incontrare agli ottavi di finale una tra Mantova, Avellino, Genoa, Como e Modena, in attesa di conoscere i risultati dei playoff di Serie B e Serie C. Ai quarti di finale ci potrebbe essere la Roma e in caso di vittoria, l’Inter in semifinale per un derby anche in Coppa Italia. Il Milan non potrà invece affrontare i bianconeri: la Juventus è stata inserita nella parte sinistra del tabellone.