Tabarez (ct Uruguay): «Nandez? Ha una forza incredibile»

Tabarez (ct Uruguay) pazzo di Nandez: «Ha una forza incredibile». Le dichiarazioni del commissario tecnico della Celeste dopo stanotte

Oscar Tabarez, ct dell’Uruguay, ha parlato così a ridosso della vittoria contro l’Ecuador.

Le sue parole: «Dopo il gol annullato a Vecino sembrava non ci fosse più speranza,. I meriti appartengono a quelli che sono stati in campo, che non hanno mai abbassato la guardia. Bisogna ricordare tutte le difficoltà che abbiamo avuto e come abbiamo lottato fino alla fine per superarle (…). Nandez un giocatore con un temperamento insolito e una forza incredibile».