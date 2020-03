Szoboszlai, un profilo da vero Milan: ma Elliott aprirà il portafogli?

Dominik Szoboszlai, un nome che forse dice poco a molti. Ma per gli addetti ai lavori il giocatore non è affatto sconosciuto

Dominik Szoboszlai, un nome che forse dice poco a molti. Ma per gli addetti ai lavori il giocatore non è affatto sconosciuto. Il centrocampista ungherese è un talento puro, non come i tanti nomi che girano sui taccuini e che i procuratori cercano di vendere come top player. La Red Bull, prima di tutti, ha individuato il ragazzo e lo ha portato al Salisburgo facendogli fare il salto di categoria dal Liefering.

Szoboszlai (pronuncia Soboslai) è un regista abile con entrambi i piedi che può giocare anche da trequartista o da esterno. ll suo punto debole è il dinamismo e per certi versi ricorda in pregi e difetti Andrea Pirlo. L’ungherese potrebbe giocare benissimo in un club di categoria superiore, ma per il momento non sono arrivate offerte al Salisburgo.

Il prezzo al momento non è alto e si aggira intorno ai 15 milioni. Il Salisburgo due mesi fa aveva venduto Haaland per soli 20 milioni più bonus agli agenti. Ciò vuol dire che, complice la pausa per emergenza sanitaria, non sarà impossibile in estate prelevarlo per una cifra contenuta. E ora arriviamo alle noti dolenti. Elliott non ha nessuna intenzione di spendere nemmeno piccole cifre e lo ha già dimostrato a gennaio. I 25 milioni per Dani Olmo erano stati considerati troppo, tanto che il croato si accasò proprio al Lipsia. Troppi anche i 20 milioni richiesti per Haaland a gennaio…e il Borussia Dortmund beffò il Milan.

Troppi anche i 5 milioni di ingaggio richiesti da Modric e i 3 da Ibrahimovic (fu un miracolo di Boban portare lo svedese a Milano). Con Rangnick qualcosa potrebbe cambiare e qualche contatto, reale, con il Salisburgo c’è già. Ma c’è sempre una proprietà con non vuole investire più di tanto nel Milan, e questo sarà sempre un vincolo e un problema.