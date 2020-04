Suso: «Resterò al Siviglia con la Champions o senza»

Jesus Suso ha parlato a Radio Marca del suo futuro: lo spagnolo spera di poter restare al Siviglia anche nella prossima stagione

Intervistato da Radio Marca, Jesus Suso, ex giocatore del Milan attualmente in prestito con diritto di riscatto al Siviglia, ha parlato delle voci riguardo al suo futuro: «Se andiamo in Champions ci sono solo certezze, ma anche in caso contrario ci sono molte altre opzioni per rimanere. Vivo molto vicino alla mia famiglia (circa 100 chilomentri secondo la stampa spagnola, ndr) e dal punto di vista personale non potrei esserne più felice».

ACCORDO CON IL MILAN – «I club potrebbero avere problemi da questo punto di vista, ma da parte mia trovare un accordo non sarà un problema”, dice il giocatore che al Siviglia ha trovato un allenatore come Julen Lopetegui che ha sempre creduto in lui tanto da richiamarlo in Nazionale quando era lui il ct. “Ha sempre puntato su di me sin da quando avevo 16 anni e mi chiamava nelle nazionali giovanili – spiega Suso a Radio Marca -, mi ha sempre mostrato la sua fiducia e io ho sempre ripagato la sua stima, quando è andato al Siviglia e ho saputo che mi averebbe voluto in squadra ho avuto poco da pensare e ho subito accettato il trasferimento».