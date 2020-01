Suso è pronto per lasciare il Milan per la Spagna e il Siviglia. Operazione di prestito con diritto di riscatto.

Sembrava non arrivasse mai questo momento per i tifosi del Milan, ma Suso potrebbe lasciare il Milan, anzi secondo la Gazzetta dello Sport lo spagnolo si trasferirà sicuramente al Siviglia. Si tratta di un prestito di 18 mesi con un diritto di riscatto per una cifra che va dai 20 ai 25 milioni. La speranza del Milan è quella che il giocatore possa a fare bene per poi essere riscattato. Nel caso contrario, il Milan si ritroverebbe con un giocatore a un anno dalla scadenza.

Fino alla scorsa settimana il Milan non avrebbe mai ceduto ad un prestito. Lo spagnolo si è solo riscaldato con il Brescia e nelle ultime 4 ha giocato un solo spezzone di partita in Coppa Italia contro la Spal.